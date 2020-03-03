Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Зимой 2020 года в Петербург больше всего индивидуальных туристов, воспользовавшихся специализированным приложением для путешественников, приехало из США. Они вытеснили китайцев из тройки лидеров в связи с эпидемией коронавируса и закрытием российской границы для граждан КНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Иностранные туристы в Петербурге

Разработчики мобильного приложения «Петербург 24» сообщают, что, помимо США, в тройке стран, откуда в Петербург приехало больше всего технически продвинутых гостей, также находятся Белоруссия и Казахстан.

Китай сейчас занимает четвертое место в рейтинге, хотя еще в начале зимы был в тройке лидеров. Среди путешественников из китайских городов самое большое количество туристов, посетивших Петербург, пришлось на Нанкин и Шанхай.

«Китайские туристы еще по итогам двух месяцев находились в первой тройке по числу иностранных гостей, которые использовали наше приложение, но в феврале, в том числе из-за запрета посещать территорию России, потеряли эту позицию», — сообщил сооснователь проекта «Петербург 24» Иван Сибаров.

Замыкает первую пятерку стран Эстония. Среди городов на первых позициях по числу приехавших в Петербург оказались Таллин, Рига, Алма-Ата, Хельсинки и американский Колумбус.

В Петербурге туристы интересовались Исаакиевским собором, необычными музеями вроде Музея Магии на Невском проспекте, смотровыми площадками на крышах, фестивалем ледовых скульптур.