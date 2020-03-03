Москва, 3 марта, 2020, 10:04 — ИА Регнум. После семи дней непрерывного снижения 2 марта котировки нефти марки Brent восстановились от минимумов середины 2017 года более чем на 4%, вернувшись выше отметки $52 за баррель. 3 марта на утренней сессии цены продолжили отыгрывать потери, добравшись в моменте до $53,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У участников рынка появилась надежда на то, что мировые Центробанки примут скоординированные меры для нейтрализации негативных последствий эпидемии коронавируса, который распространился уже более чем на 60 стран. На этом же факторе накануне подросли мировые рынки акций после кровопролития на минувшей неделе.

Дополнительную поддержку сырьевой сегмент получает на ожиданиях того, что страны ОПЕК+ все-таки примут решение о дополнительном ограничении добычи и продлении сделки, чтобы компенсировать падение мирового спроса из-за вируса.

Локально в пользу роста нефтяных цен выступает ослабление доллара, который получил удар от голубиных заявлений Пауэлла под занавес прошлой недели. Причем это давление может усилиться в краткосрочной перспективе. 3 марта глава Федрезерва совместно с минфином США проведут конференц-колл с представителями «Большой семерки». Если в рамках мероприятия прозвучат намеки на смягчение политики, это может придать сил котировкам черного золота.

С технической точки зрения Brent нужно вернуться выше $57 за баррель, чтобы минимизировать риски падения под отметку $50. С другой стороны, покупатели могут проявить скромность и не толкать цены вверх, чтобы повысить шансы на сокращение производства ОПЕК+», — считает эксперт.

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