Гонконг, Китай, 3 марта, 2020, 06:56 — ИА Регнум. Индекс Hang Seng на открытии 3 марта торгов на Гонконгской фондовой бирже поднялся на 127 пунктов и достиг значения 26 419 на фоне новостей о стабилизации в Китае эпидемии коронавирусной инфекции.

WiNG Гонконгская фондовая биржа

Основным фактором, повлиявшим на рост оптимизма инвесторов, по мнению местных аналитиков, является информация о существенном снижении количества новых заболеваний от коронавируса в Китае — всего 125 случаев за последние сутки.

Также эксперты считают, что рынки начинают приходить в себя после потерь, вызванных паническими настроениями. Чему свидетельствует стремительный рост индекса Dow Jones более чем на 5% на торгах 2 марта на бирже в Нью-Йорке. О готовности к стимулирующим мерам для поддержки экономики «сигнализируют» и власти КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США начал торги 2 марта с роста основных индексов благодаря обнадеживающим заявлениям главы Федерального резерва.