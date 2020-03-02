Москва, 2 марта, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Направление студенческой олимпиады «Я — профессионал» «Горное дело» очень востребовано у участников состязаний. Организатор направления — НИТУ МИСиС, но разработкой заданий занимались не только ведущие университетские преподаватели, но и опытные специалисты-практики. Один из них — Григорий Федотов, руководитель департамента по работе с учебными заведениями и методическому обеспечению ООО «Майкромайн Рус» (российское представительство международной компании MICROMINE).

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Григорий Федотов

Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, какого выпускника ждут работодатели.

Григорий, Ваша компания — один из мировых лидеров по разработке программного обеспечения в горной отрасли. При этом вы вкладываете огромные ресурсы во взаимодействие с вузами: участвуете в обучении студентов и педагогов, проводите конференции, предоставляете вузам лицензии на свои продукты…

Работа с учебными заведениями действительно является одним из наших приоритетных направлений. И она не ограничивается только тем, что вы перечислили. Нами, например, реализуется достаточно большая программа по созданию компьютерных классов и внедрению современных информационных технологий в учебный процесс вузов. В рамках этой программы ежегодно выделяются миллионы рублей на оснащение современным оборудованием компьютерных классов и лабораторий. Также мы включаемся в работу с нашими вузами-партнерами по привлечению абитуриентов. Эта работа даёт плоды: поступающие на программу «Горное дело» уже понимают, что им не придется сутками проводить в забое, в полях, они знают, что много процессов автоматизируется, уменьшается объем ручного труда. Думаю, это является дополнительным аргументом связать свою жизнь с геологоразведкой и горным делом.

Кроме того, в последние годы свою работу начали очень много новых горнодобывающих предприятий, и работать там будут сегодняшние студенты из регионов. Это важный стимул для абитуриентов поступать на горные или геологические специальности. Сегодняшние студенты-горняки совершенно точно немного по-другому относятся к профессии: они более разносторонние, они активнее участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, набирают дополнительные компетенции.

Вы и ваши коллеги из компании «Майкромайн Рус» участвовали в разработке заданий олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Горное дело». На выявление каких компетенций были нацелены эти задачи?

Мы разрабатывали задания по открытым горным работам. Наша цель заключалась в предоставлении студентам возможности продемонстрировать свои знания в области проектирования и планирования открытых горных работ. И мы уверены, что в скором будущем на олимпиаде «Я — профессионал» могут появиться задания на знание Горно-геологической информационной системы — Micromine, потому что наши системы являются одним из основных IT-инструментов горняков как в России, так и во многих странах мира.

Как технологический прогресс влияет на работу современных специалистов?Геологи завтрашнего дня уже не будут ассоциироваться у нас с суровыми мужчинами, покоряющими отдаленные уголки земного шара?

Несомненно, и роль информационных технологий в горном деле, и уровень информатизации и цифровизации горной отрасли за последние годы значительно выросли. Изменились условия сотрудников предприятий, значительно сократилось количество различных рутинных операций за счет автоматизации основных производственных процессов. Если говорить про профессию геолога, то от образа суровых мужчин в свитерах, конечно, никто не отказывается. Но они так же могут пользоваться всеми современными программными решениями, которые представлены на рынке. Ведь идея в том, что горно-геологическое информационная системы — это то, что приходит на смену тем способам обработки и интерпретации информации, которые были раньше. Роль специалиста в этих вопросах не меняется и остаётся ключевой. Ну, и, конечно, всё-таки месторождения полезных ископаемых разбросаны по просторам нашей необъятной Родины, и в любом случае покорять удалённые точки земного шара горным инженерам всё же придётся.

Совсем скоро будут подведены итоги олимпиады и станут известны победители по направлению «Горное дело». Скажите, будет ли у этих ребят возможность пройти стажировку в вашей компании?

На сегодняшний день в нашей компании нет открытых программ стажировки. Однако мы можем помочь студентам, которые показали высокие результаты на олимпиаде «Я — профессионал», попасть на стажировку и, возможно, даже устроиться на работу в проектные организации, горнодобывающие компании, которые являются нашими партнерами. Мы достоверное знаем, что в нашей отрасли существует определенный дефицит кадров, которые владеют современными пакетами программ и знают, что такое цифровизация горного производства.

И в заключение — традиционный вопрос. Если бы сегодня вы были студентом, в каких направлениях олимпиады «Я — профессионал» вы приняли бы участие?

Конечно, по направлению «Горное дело»! Я сам горный инженер и мне было бы интересно попробовать свои силы в решении задач, побороться за звание «профессионала» горного дела.

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