Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое обычно собирается по средам, собираются провести в четверг, 12 марта. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердила депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников предлагал региональным парламентам рассмотреть предлагаемые поправки в Конституцию 12 марта.

«Я знаю, что 12 марта будет это заседание», — сказала Оксана Дмитриева. Тема обсуждалась на совете фракций Заксобрания в понедельник, 2 марта. Предполагается, что на специальном заседании 12 марта петербургские депутаты будут обсуждать именно изменения Основного закона.

«Судя по всему, именно такая задача поставлена — чтобы все дружно в едином порыве и в один день», — предположил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, который пообещал, что на петербургском заседании «единодушного одобрямса точно не получится».