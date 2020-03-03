Москва, 3 марта, 2020, 03:03 — ИА Регнум. Новый формат российского управления, способный взмыть над утилитарностью простого либерального «равновесия властей», может напоминать конституционную монархию. Радоваться ли этому или огорчаться, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев снова премьер-министр, Владимир Путин-президент. 2012

Придется констатировать, что построенное по лекалам классического либерализма государство к развитию не способно. Власть, разделенная на борющиеся друг с другом за «равновесие» сегменты, не нуждается в каком-то внешнем приложении своих сил. Выйти из этого печального положения можно только создав внешний по отношению к разделенному властный аппарат. Который и будет способен к формулировке стратегических задач.

В каждой стране, не погибшей от собственного демократизма, эта задача решалась тем или иным способом. Настала пора и России преодолеть стагнацию, законодательно предписанную ей в 90-е годы весьма устаревшей ныне конституцией. Похоже, что именно российскому Госсовету предстоит стать той структурой, которая и повернет Россию в сторону восходящего развития. Но здесь под ударом критики может оказаться — и обязательно окажется — фигура руководителя Госсовета, своими функциями напоминающего сразу и Петра Первого, и Иосифа Сталина по понятным тому причинам. Но стоит ли пугаться такого разворота событий — или последовать китайскому принципу «если кошка ловит мышей — не важно, какого она цвета»?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Россия на пути к конституционной монархии?».