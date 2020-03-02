Афины , 2 марта, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Президент Турции направляет поток мигрантов в Европу, чтобы надавить на европейских политиков и заставить их плясать под свою дудку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 марта, комментируя высказывания официального представителя правительства Греции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщалось ранее, Стелиос Петсас заявил, что правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и примет соответствующие меры. Власти Турции направляют и поощряют перемещение мигрантов, добавил Петсас.

«Примечательная ситуация сложилась внутри НАТО: действия одной страны — члена альянса другая страна НАТО рассматривает в качестве угрозы своей национальной безопасности.

Официальный представитель правительства Греции формулирует точно: речь идёт не о стихийном перемещении нелегальных мигрантов, а о потоке, который направляет и поощряет Анкара. Добавлю, что направляет Эрдоган этот поток с целью давления на европейцев, имея в виду заставить их плясать под свою дудку.