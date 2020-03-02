Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Компания «Газпром нефть» подвела итоги международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции застройки Охтинского мыса в Петербурге. Победу одержала японское бюро Nikken Sekkei, предложившее возвести там комплекс из двух зданий средней высотой в 28 метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании.

«Газпром нефть» Проект комплекса на Охтинском мысу (эскиз)

Кроме двух зданий в интересах компании, на Охтинском мысу спроектируют общественный парк, выходящий на набережную Невы. Архитектурное решение должно создать сквозную видимость со стороны правого берега Невы на Смольный собор и прилегающий к нему парк. Проект называется Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), что является отсылкой к статусу Петербурга как морской столицы и колыбели российского флота.

На первом уровне в распоряжении посетителей Охтинского мыса будет современная многофункциональная общественная зона, планируется открыть выставочный и конференц-залы, рестораны, кафе, а также спортивный, медицинский центры и бытовые сервисы. По предварительным расчетам, общественная зона и парк на набережной смогут ежедневно принимать до 1 тыс. человек.

Как пояснили в «Газпром нефти», особенностью концепции Nikken Sekkei стала публичная обзорная площадка под открытым небом, которую планируется разместить на воздушном переходе, соединяющем два здания.

В остальной части комплекса будет создано рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти». Здесь разместятся центры развития технологий и управления международными проектами. Будущий комплекс должен будет соответствовать самым высоким стандартам зеленого строительства: проект окажет минимальное воздействие на окружающую среду и будет способствовать повышению безопасности и комфортности работы и жизни в районе Охты, утверждают в компании. Это станет возможным за счет пассивных и активных энергосберегающих технологий, в том числе эффекта дневного освещения, естественной вентиляции, многослойного фасада и рекуперации тепла, гибридных систем подогрева и охлаждения полов и прочего. В результате компания намерена экономить около 50% энергии в этом офисе по сравнению с обычным бизнес-центром.

«Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel — уважая историю, смотреть в будущее. Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы. С другой стороны, для нас важно создать здесь архитектурный проект мирового уровня, придать этому месту больше открытости и прозрачности и сделать это место доступным и привлекательным для горожан и туристов», — заявил президент Nikken Sekkei Тадао Камеи.

В конкурсе его бюро боролось с российскими архиекторами Сергеем Скуратовым и бюро KOSMOS, немцами из Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмой MVRDV и UNStudio из Нидерландов и французским бюро Valode&Pistre.

По словам члена правления «Газпром нефти» Елены Илюхиной, предложенное японскими конкурсантами решение в виде двух соединенных между собой стеклянных зданий «очень точно и деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для наших сотрудников, так и для горожан и туристов».

«Мы считаем крайне удачной предложенную идею по созданию во внутренних пространствах комплекса зеленых галерей и вертикального озеленения. Важным фактором стало то, как проект учитывает богатый исторический контекст Петербурга и района Охты и имеющиеся ограничения на участке и не затрагивает охраняемую территорию. А общественный парк спроектирован так, чтобы кроме обычных активностей в нём можно проводить мероприятия общегородского масштаба», — подчеркнула она.

Компания утверждает, что на четырех охраняемых государством зонах, расположенных на участке инвестора, строительство вестись не будет. Их площадь составляет не более 0,8 га, или чуть более 15% от общей площади проекта. «Эти объекты останутся в неприкосновенности и будут выведены за пределы застройки, а после благоустройства станут частью общественной зоны комплекса и парка. В настоящее время компания продолжает работать над финализацией архитектурной концепции и уточнением финальных параметров будущего комплекса», — добавили в «Газпром нефти».

«Газпром нефть» Проект общественного пространства на Охтинском мысу (эскиз)

Напомним, «Газпром нефть» выкупила часть территории Охтинского мыса еще в 2006 году для строительства «Охта-центра» почти в 400 метров в высоту. Археологические раскопки же обнаружили на этом месте артефакты эпохи крепости Ниеншанц и более раннего периода до возникновения Петербурга. Градозащитники настаивали на создании музея на Охтинском мысу, но этого так и не было сделано. Одним из аргументов против строительства «Охта-центра» также стало нарушение восприятия «небесной линии» Петербурга как составной части объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В итоге от проекта отказались, а небоскреб появился на окраине города в комплексе «Лахта центр».