Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге на утро понедельника, 2 марта, находятся 26 пациентов, помещенных для проверки на наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время у всех диагностированы ОРВИ. Об этом ИА REGNUM рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

В минувшие выходные стало известно, что в больницу были помещены восемь человек, в том числе один иностранец из Ирана. Все они посещали неблагополучные районы, где отмечена вспышка нового вида коронавируса.

«На сегодняшнее утро на лечении с признаками ОРВИ в инфекционной больнице остаются 26 человек, все они жители Петербурга и Ленобласти», — пояснила собеседница агентства.

Напомним, большинство заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Китае, там заболели 80,2 тысяч человек, умерли 2912 человек. Следом Южная Корея — заболели 4212 человек, умерли 22 человека, затем Италия — заболели 1694 человека, умерли 34 человека, Иран — заболели 978 человек, умерли 54 человека. Всего по миру заболели 89 тысяч человек, умерли 3044 человека, а вылечится удалось 44 895 человек.