Ватикан, 1 марта, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск сделал заявление относительно состояния своего здоровья. Слова понтифика приводит пресс-служба Ватикана.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Напомним, что накануне ряд СМИ распространил информацию о том, что у римского первосвященника якобы диагностирован коронавирус COVID-19. Издания обращали внимание, что Франциск уже три дня подряд отменяет официальные мероприятия с его участием из-за недомогания. При этом за те восемь лет, что он является главой Римской католической церкви, подобных случаев не было

Однако в самом Ватикане довольно быстро опровергли информацию о том, что папа заразился коронавирусом.

Теперь же Франциск заявил, что у него простуда и, к сожалению, он вынужден пропустить недельный постный духовный ретрит с высокопоставленными чиновниками Ватикана к югу от Рима, который должен был начаться сегодня.