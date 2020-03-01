Тегеран, 1 марта, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану провести трехстороннюю встречу по ситуации в Идлибе вместе с представителем сирийских властей и без участия Российской Федерации. Предложение было сделано 29 февраля в ходе телефонного разговора Рухани с Эрдоганом, сообщают иранские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани предложил Эрдогану собраться вместе с представителем сирийских властей, а возможно и с самим Башаром Асадом, чтобы предметно обсудить ситуацию в Идлибе и выработать приемлемое решение по урегулированию.

«Принимая во внимание нашу договоренность по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия», — сказал президент Исламской Республики Иран.

Что ответил на это предложение президент Эрдоган не уточняется, но, поскольку Анкара не делала на этот счет никаких заявлений, скорее всего, турецкий лидер отказался.

Напомним, что Эрдоган не считает, что законные сирийские власти во главе с Башаром Асадом являются стороной, с которой можно вести переговоры. Для него Асад — враг.

Выступая в турецком парламенте, Эрдоган признался, что просил у президента России Владимира Путина, чтобы тот перестал поддерживать Асада и оставил его «один на один» с Турцией. Эрдоган недвусмысленно дал понять, что от полномасштабной войны Турции с Сирией его удерживает только российская поддержка Асада.