Дамаск, 1 марта, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В небе над сирийской провинцией Идлиб был сбит не самолет сирийских ВВС, а беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежал вооруженным группировкам террористов, называющих себя «сирийской оппозицией». Об этом сегодня, 1 марта, сообщает сирийское новостное агентство SANA,

Mil.ru БПЛА

Напомним, ранее в социальных сетях и турецких СМИ распространилась информация о том, что в небе над Идлибом был якобы сбит самолет сирийских ВВС. Появилась даже информация о том, что сбит чуть ли не российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Но Минобороны России опровергло информацию о потере самолета ВКС РФ, а сирийские власти заявили, что это сирийские вооруженные силы сбили БПЛА турецкого производства, который использовался террористами.