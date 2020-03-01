Дамаск, 1 марта, 2020, 12:51 — ИА Регнум. По неподтвержденным данным, в небе над сирийской провинцией Идлиб был сбит самолет военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 1 марта, сообщают турецкие СМИ, а также информационные ресурсы, подконтрольные террористическим группировкам в Идлибе.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Утверждается, что был сбит тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС Сирии. По другим данным, речь идет об учебно-боевом самолет L-39C.

Террористы распространяют ролики, на которых видно, как в небе происходит поражение воздушной цели ракетой. Затем горящее воздушное судно падает.

Сирийская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.