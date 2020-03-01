Ульяновск, 1 марта, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Ульяновске планируется установить бюст в честь Героя России Дмитрия Кожемякина — десантника знаменитой шестой роты, которая в неравном бою удерживала высоту в Аргунском ущелье в Чечне во время контртеррористической операции. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Patriot k Мемориальный знак 6-й парашютно-десантной роте 104 гв. ПДП

29 февраля глава региона заехал в школу № 48 в Ульяновске, где возложил цветы к мемориальной доске Героя России Дмитрия Кожемякина.

«Обсудили установку бюста нашему земляку на территории учебного заведения, названного его именем. Дал поручение администрации города Ульяновска представить мне проект благоустройства территории, а также планы по дооснащению музея школы № 48», — сообщил губернатор, отметив, что школьном музее «бережно хранятся уникальные личные вещи, фотографии» Дмитрия Кожемякина.

Читайте также: В средней школе N48 открыта мемориальная доска в честь Героя России Дмитрия Кожемякина, погибшего в Чечне

Напомним, неравный бой произошёл в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье: шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ преградила путь более чем 2,5 тыс. боевиков. В неравном противостоянии погибла почти вся рота — 84 российских военнослужащих, выжили только шесть десантников. Указом президента России 22 десантникам (21 — посмертно) было присвоено звание Героя России, остальные 68 (63 — посмертно) награждены орденами Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе продолжается установка памятников в честь погибших десантников: в декабре 2019 года в Нижегородской области открыты памятники троим кавалерам ордена «Мужества». Всего в ПФО изготавливаются 15 бюстов героев, родившихся в Приволжье или имеющих непосредственное отношение к регионам округа.

Читайте также: В Поволжье увековечат память 15 героев-десантников