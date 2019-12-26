Нижний Новгород, , 18:00 — REGNUM В Приволжском федеральном округе продолжается установка памятников в честь десантников, героически погибших во время второй чеченской кампании. На этой неделе в Нижегородской области открыты памятники троим кавалерам ордена «Мужества», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Работы проводится в рамках исполнения указов президента России по увековечиванию памяти погибших десантников шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. При поддержке общественной организации «Деловая Россия» изготавливаются 15 бюстов героев, родившихся в Приволжье или имеющих непосредственное отношение к регионам округа. Данную работу планируется завершить до 1 марта 2020 года — к 20-летию со дня бессмертного подвига псковских десантников.

На этой неделе в Балахнинском, Краснобаковском и Дивеевском районах Нижегородской области торжественно открыли бюсты кавалерам ордена «Мужества» Роману Пискунову, Ярославу Иванову и Андрею Зайцеву.

Ранее бюсты десантникам были установлены в Татарии и Кировской области. В 2017 году в Марий Эл был установлен памятник гвардии подполковнику Марку Евтюхину.

Отметим, последний бой шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии считается одним из самых трагических и героических во время второй чеченской кампании. Сражение произошло в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в неравном бою погибли более 80 десантников, среди них — командир батальона гвардии подполковник Марк Евтюхин, последние слова которого облетели весь мир: «Вызываю огонь на себя».