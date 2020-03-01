Москва, 1 марта, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Прощёное воскресенье в 2020 году встречают православные 1 марта.

Patriarchia.ru Богослужение

В православии Прощёным воскресеньем называется день, предшествующий Великому посту — самому продолжительному посту в году. В этот день в православных храмах читают отрывки из Евангелия, в которых говорится о прощении грехов. Верующие также просят прощения друг у друга.

«К сожалению, для многих чин прощения превратился в некий обряд… Но если мы, подходя к человеку вечером накануне поста и желая испросить у него прощения, чувствуем стеснение, волнение, даже готовность отвернуться и не произнести слова «прости», то это будет означать, что именно перед этим человеком мы и должны особенно покаяться, особенно испросить у него прощения. И чем тяжелее это сделать, тем это ценнее в очах Божиих», — объяснил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к верующим в предыдущее Прощёное воскресенье 10 марта 2019 года.

1 марта 2020 года патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля.