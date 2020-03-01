Ухань, Китай, 1 марта, 2020, 05:05 — ИА Регнум. 79 824 подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявлено в Китае с начала вспышки, из них 2870 — со смертельным исходом, 1 марта сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

Чуть больше половины от всех заболевших — 41,6 тысячи — выздоровели. Число новых пациентов за сутки составило 573, а погибших — 35. Еще более 51,8 тысячи человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 6003. При этом 86 человек скончались от последствий болезни.