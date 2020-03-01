Анкара, 1 марта, 2020, 03:03 — ИА Регнум. Турция желает видеть солидарность НАТО с ее действиями в сирийской провинции Идлиб не только в рассуждениях, но и в реальных действиях. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба турецкого лидера.

President.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил также, что сирийские войска в значительной степени поплатились за свои «негативные нападения на войска в Идлибе», сирийской, напомним, территории где действуют террористические группировки и вооруженные силы Турции.

Кроме того, президент Турции напомнил Макрону о проблеме беженцев, значение которой возрастает в связи с ситуацией в Идлибе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным турецкого МИД, после объявления Эрдоганом об открытии границ, в ЕС через турецкую границу отправились более 47 тысяч мигрантов.