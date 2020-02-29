Москва, 1 марта, 2020, 02:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган не стал озвучивать ответ президента РФ Владимира Путина на свое предложение оставить Сирию один на один с Турцией, отметил в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

thierry ehrmann Реджеп Тайип Эрдоган

Российский сенатор обратил внимание на то, что, выступая в Стамбуле, турецкий лидер заявил о своих предложениях, но умолчал об ответах на них президента России.

«<Эрдоган> не сказал, что ему ответил Путин. А вот это — самое важное», — отметил Пушков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что у Эрдогана нет полномочий решать судьбу Сирии. Таковые не предоставлены ему ни законной властью страны, ни Организацией объединенных наций.