Тегеран, 29 февраля, 2020, 20:06 — ИА Регнум. Ситуация в сирийской провинции Идлиб не должна стать предлогом для военного вмешательства США в Сирию. Об этом 29 февраля сообщил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

В заявлении иранского лидера, опубликованном на сайте администрации президента Ирана, говорится, что Рухани решительно выступил за то, чтобы были предприняты все меры по недопущению в регион военных сил Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о приверженности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана договоренностям, достигнутых во время астанинских переговоров.