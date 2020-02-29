Донецк, 29 февраля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Боевик вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб из-за нарушения техники безопасности при минометном обстреле территории ДНР. Об этом 29 февраля в ходе доклада об обстановке в зоне ответственности Народной Милиции ДНР, сообщил официальный представитель ведомства.

Lukas Plewnia Миномёт

По словам источника, боевики ВСУ вели обстрел по окраине населенного пункта Горловка, в результате которого была повреждена школа. Из-за нарушения требований безопасности трое солдат 58-й бригады ВСУ Гринь Д. В., Черемушкин О. А. и Горулев Ю. Ю. получили множество осколочных ранений из-за взрыва снаряда в стволе миномета. При транспортировке в медицинское учреждение солдат Гринь скончался от полученных ран.

«При этом, минометчики развернули временную огневую позицию в непосредственной близости с жилыми домами в н.п. ДЗЕРЖИНСК, подвергнув таким образом опасности жизнь и здоровье мирных граждан, которых они якобы защищают», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела территории ДНР боевиками украинских формирований, мирный житель получил ранение. В это время мужчина находился в нейтральной зоне между КПВВ «Еленовка» и «Новотроицкое» на границе с Украиной.