Санкт-Петербург, 28 февраля, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил ветеранов Великой Отечественной войны записать свой воспоминания. С такой просьбой он выступил 28 февраля на встрече с руководителями общественных организаций ветеранов и блокадников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Встреча Александра Беглова с ветеранами

Беглов рассказал, что его отец тоже воевал, но информации об этом мало. «У меня отец прошел все войны — Халхин-Гол, Хасан, финскую, Великую Отечественную, японскую войну. И сейчас я сожалею, что не расспрашивал его об этом. Но я очень рад, что у меня есть возможность поговорить с вами», — признался градоначальник.

По его словам, ветераны рассказывают и житейские, и боевые истории, радостные и горькие, но всегда настоящие и важные для общей исторической памяти. «Я вас очень прошу — пишите записки. Не хотите или не имеете возможности писать — просто надиктовывайте на телефон. Мы обязательно соберем ваши рассказы. Я уже обратился к жителям, особенно к молодежи, чтобы они присылали рассказы своих дедушек, бабушек, потому что это наша с вами летопись», — сказал Беглов.

Напомним, к 75-летнему юбилею Победы участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие узники концлагерей получат выплаты из федерального бюджета.

Город также поддержит ветеранов единовременными выплатами из городской казны. Они адресованы ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны, а также горожанам, родившимся до 3 сентября 1945 года.