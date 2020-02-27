Вашингтон, 27 февраля, 2020, 04:42 — ИА Регнум. Мытье рук и отсутствие намерений хвататься за все подряд без необходимости помогут уберечься от заражения коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп 26 февраля, выступая перед журналистами.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп отметил, что есть конкретные правила, которые необходимо соблюдать при простудных заболеваниях. Президент поведал случай со знакомым, с которым виделся неделю назад.

«Он обнял меня и поцеловал. Я спросил: «Ты в порядке?» Он говорит: «Нет. У меня высокая температура и простуда». А он обнимает меня и целует. Я извинился и вышел, чтобы помыть руки», — сказал американский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля Дональд Трамп назначил вице-президента США Майка Пенса главой команды по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах.