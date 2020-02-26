Вильнюс, 26 февраля, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 26 февраля, официально ввело в стране режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы проникновения коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Оперативный штаб возглавит министр здравоохранения Аурелиюс Верига, который из-за объявления ЧС в Литве прервал свой визит в США и возвращается в Литву. Также планируется создание информационного центра при комиссии по ЧС.

В Литве на сегодняшний момент по подозрению в заражении коронавирусом проверено 48 человек. Ни у одного из них вирус не подтвердился.