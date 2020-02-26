Москва, 26 февраля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников («Единая Россия»).

АнатоликДАМ Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации

«Согласована дата проведения общероссийского голосования по поправкам — 22 апреля», — сказал Крашенинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил провести голосование 22 апреля.

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем. Участвовать в голосовании могут дееспособные граждане РФ старше 18 лет, не находящиеся в местах лишения свободы. Голосовать можно будет на портале Госуслуг.