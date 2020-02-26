Москва, 26 февраля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Днём голосования по изменениям в Конституцию РФ может стать 22 апреля. Соответствующее предложение на рассмотрение президента России Владимира Путина вынес член Совета Федерации РФ, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас.

Council.gov.ru Андрей Клишас

«Пока остаётся открытым вопрос даты. Было несколько предложений. Мы их обсудили, позвольте предложить Вам 22 апреля 2020 года как дату проведения», — сказал Клишас.

По его словам, логика такого предложения была простой — 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля начинается Рамадан: «Это рабочий день, и мы должны предусмотреть, что этот день будет выходным, он не будет компенсирован за счет других выходных дней».