Москва, 26 февраля, 2020, 08:27 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Нет заводам смерти

Заявление

25 февраля 2020 года

В январе 2020 года по инициативе ФГУП «РосРАО» объявлены общественные обсуждения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду планируемых «заводов смерти». На данном этапе заказчик должен провести предварительную оценку, подготовить обосновывающую документацию и составить техническое задание на проведение ОВОС.

Изучив обосновывающую документацию, мы вынуждены констатировать, что она не выдерживает ни малейшей критики.

В очередной раз в ней повторены пропагандистские штампы ФГУП «РосРАО» о практическом отсутствии переработки в РФ отходов I—II классов опасности, несмотря на официальные данные Росприроднадзора о том, что опасных отходов ежегодно перерабатывается больше, чем образуется. Таким образом, сама идея создания ПТК, закреплённая в национальном проекте «Экология», ни на чём не основана.

«Обосновывающая» документация, вопреки требованиям нормативных актов, не содержит ни перечня субъектов РФ, которые затронет реализация данного проекта, ни возможных альтернатив, ни сведений о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, ни ряда других обязательных сведений. Она не содержит конкретной информации о планируемых к использованию технологиях, их разработчиках, апробации на реальных предприятиях. По сути, она представляет собой всего лишь набор общих фраз.

Таким образом, предварительная оценка воздействия на окружающую среду «РосРАО» не является сколько-нибудь содержательной и не несёт никакой новой информации.

Проект ТЗ представляет собой пустышку-оглавление, не неся никакой смысловой нагрузки. Ничто в нем, кроме названия, не указывает ни на характер объекта, ни на его особенности, ни на особенности места предполагаемого размещения объекта. Из этого документа совершенно не ясно, что это будет за объект, чем он будет заниматься (опасными отходами или, например, разливом родниковой воды) и есть ли для этого необходимые условия. Возможно ли на основании такого ТЗ разработать качественную проектную документацию? Вопрос риторический.

Мы вынуждены констатировать, что на протяжении уже более полугода «РосРАО» занимается полнейшей профанацией деятельности, скрывая от общественности и граждан жизненно важную информацию.

За это время они не выдали ничего, кроме нескольких красочных презентаций и пустопорожних документов. С созданием таких презентаций и подобной «обосновывающей документации», не отвечающей даже формальным требованиям закона, вполне мог бы справиться студент-второкурсник. Неужели у «РосРАО» нет хотя бы парочки грамотных специалистов, которые не несли бы публично ложь о «безотходной» утилизации опаснейших химических отходов и её безопасности, как это делали руководитель проектного офиса и «почётный химик» г-н Шелученко, проф. СГТУ г-жа Тихомирова и г-н Корольков?

Если «РосРАО» не хватило времени для проведения предварительной экологической оценки, то оно обязано провести её повторно в соответствии хотя бы с минимальными требованиями. Потому что без БАЗОВОЙ информации разработать «Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду» невозможно.

В связи с вышеизложенным наше основное предложение — провести предварительную оценку и представить ее результаты для ознакомления заинтересованной общественности вместе с новым проектом Технического задания.

Будучи заинтересованными в защите окружающей природной среды, здоровья населения и будущих поколений от скороспелых, непродуманных, необоснованных, технически отсталых и экологически опасных решений и проектов, мы представляем свои замечания и предложения к ТЗ и требуем их учета при подготовке окончательного варианта ТЗ.

Нас беспокоит тот факт, что «РосРАО», не имея технико-экономического обоснования и не приступив к содержательной оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, уже объявило тендеры на разработку проектной документации. Это свидетельствует о формальном отношении ФГУП «РосРАО» к требованиям природоохранного и градостроительного законодательства, в том числе об обязательности проведения ОВОС и учёта мнения общественности.

При принятии любых решений, затрагивающих жизнь и здоровье людей, необходимо придерживаться закреплённого в народной мудрости принципа «семь раз отмерь, один отрежь» и исходить из гарантированного Конституцией права граждан на благоприятную окружающую среду. Любая поспешность и недальновидность, какими бы причинами они ни были обусловлены, грозят обернуться масштабными катастрофическими последствиями для миллионов людей, проживающих в районах предполагаемого строительства комплексов по переработке опасных отходов.

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