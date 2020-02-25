Москва, 25 февраля, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Построенное в Пензенской области в рамках программы уничтожения химического оружия (УХО) жильё могут передать из федеральной в собственность региона. Этот вопрос обсудили в рамках встречи замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и губернатор Иван Белозерцев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Речь идёт о трёх зданиях на улице Антонова в Пензе, а также в селе Леонидовка Пензенского района, которые в настоящее время находятся на балансе Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при минпромторге РФ. В случае поддержки этой инициативы жильё может быть передано нуждающимся гражданам: в частности, детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья, а также в качестве служебных квартир местным специалистам.

Евтухов отметил, что этот вопрос на федеральном уровне уже обсуждался, а аналогичная практика в регионах уже имеется. Он добавил, что процесс передачи может быть запущен в начале марта текущего года.

ИА REGNUM напоминает, завод по уничтожению химоружия в Леонидовке был построен в 2008 году, в 2015-м — работы на этой площадке были закончены. Планировалось, что на базе бывшего объекта УХО будет создано какое-то предприятие. В качестве одного их перспективных вариантов рассматривалось создание производства строительных материалов. Не исключалось также разделение объекта на несколько площадок. Программа дальнейшего использования комплекса объекта обсуждалась пензенскими властями с главой департамента Минпромторга РФ Владимиром Потапкиным. Планировалось, что после санации объекта будет проведена оценка предприятия с учётом амортизации, а возможные для реализации проекты будут предложены инвесторам. В апреле 2019 года Минпромторг России объявил аукцион для выбора подрядчика работ по переработке химических отходов.

В июне 2019 года Пензенская область и агропромышленный холдинг подписали протокол о намерениях, который предполагает развитие производства высококачественной целлюлозы из лубяных культур на базе комплекса объекта УХО в Леонидовке.