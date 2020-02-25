Москва, 25 февраля, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Поддержка науки «будет намного шире» на федеральном и правительственном уровне благодаря одобренным поправкам к Конституции, сообщила журналистам во вторник, 25 февраля 2020 года, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации», академик РАН Талия Хабриева.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ академик РАН Талия Хабриева

« На данный момент, если мы сравним с тем, что было в Конституции 1993 года, то регулирование на уровне Конституции будет намного шире , — отметила Хабриева. — Теперь четыре статьи будут регулировать вопросы, связанные с развитием науки и технологий. Это статья 44-я, где говорится о свободе научного творчества, новые нормы в 71-й статье Конституции, сохраняется норма в 72-й статье, и еще две нормы в 114-й статье, в которых говорится о полномочиях правительства ».

По словам сопредседателя рабочей группы, одобрение в рабочей группе и в Госдуме получили две поправки. В статье 71 третьей главы будет определено, что «основы федеральной политики, федеральных программ в области научно-технологического развития относятся к ведению Российской Федерации«.

"Что это означает для Академии наук и научного сообщества? Это означает, что это будет регулироваться федеральными законами, и мы рассчитываем на финансирование из федерального бюджета. — подчеркнула Талия Хабриева. — Сейчас в Конституции эти вопросы регулируются только в статье 72-й, где говорится о предметах совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Эта норма тоже сохраняется, но впервые в новейшей истории России регулирование в области науки поднимается на уровень 71-й статьи ».

Еще одним фактором поддержки науки на самом высоком уровне, на уровне Основного закона страны, станет предложенная и одобренная поправка в шестую главу. Скорректирована норма о том, что правительство проводит единую политику в области научно-технологического развития.

« Появляется самостоятельная норма, где правительство получает полномочия на государственную поддержку научно-технологического развития и потенциала науки. Это то, что давно было востребовано в научном сообществе, теперь эта норма появится », — заявила академик Хабриева.

Разумеется, не все поправки ученых могут быть внесены в Конституцию. В частности, об особой поддержке фундаментальной науки, как предлагали в Сибирском отделении РАН. Тем не менее, по словам академика Хабриевой, такие предложения могут «дать импульс для развития законодательства».

"Президент на встрече с рабочей группой упомянул, что предложения, которые поступают в рабочие группы, но не могут войти в основной закон , — отметила она, — должны быть внимательно изучены, дифференцированы и предложены для включения в федеральное законодательство ».

На важность таких изменений в законодательство РФ указал на заседании Президиума РАН глава Российской академии наук.

« Нам важно идти дальше, и в связи с изменениями Конституции мы должны получить добро на изменение закона о Российской академии наук », — заявил академик Александр Сергеев, добавив, что ученые хотят, чтобы « РАН обрела новую правовую форму ».

По всей вероятности, поправки в Конституцию РФ повлекут за собой и коррективы в закон о науке. Поправки к нему обсуждаются.

« Должно быть концептуальное изменение этого закона , — отвечая на вопрос ИА REGNUM, отметила Талия Хабриева. — Это же закон 90-х годов, и он многократно латался. Тут первично будет, в каком виде будут приняты конституционные поправки, и второе — какая концепция этого закона будет принят а».

Обнадеживает ученых то, что по всем этим поправкам есть полное единодушие с новым министром науки и образования. Он, юрист по профессии, их одобрил, сообщила ИА REGNUM Талия Хабриева. Так что шансы на успех законодательных инициатив ученых, безусловно, есть.