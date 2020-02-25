Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Увольнение главврача Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге, откуда сбегали пациенты, обследовавшиеся на коронавирус, напрямую не связано с этим инцидентом. Об этом заявил 25 февраля глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

Напомним, трудовой договор с главным врачом больницы был расторгнут 18 февраля по инициативе городского комитета по здравоохранению.

Судьбу экс-главврача Алексея Яковлева на заседании в Смольном затронул депутат Заксобрания от «Справедливой России» Александр Егоров. Он заявил, что, по данным, полученным парламентариями, «степень и сроки ограничения свободы граждан по карантину прямо зависели от согласованности работы территориальных органов Роспотребнадзора». Ранее несколько депутатов уже потребовали от Лисовца восстановить главврача Боткинской больницы в должности.

Лисовец ответил, что оценку территориальным органам Роспотребнадзора может дать только его федеральное руководство.

«Увольнение главного врача произошло не вследствие того, что четыре человека покинули учреждение Боткинской больницы. Просто тот факт, что они покинули Боткинскую больницу, является следствием системных проблем, которые имелись в этом учреждении, в том числе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в чем лично я убедился, посещая это учреждение за несколько дней до увольнения (Яковлева)», — подчеркнул Лисовец.

Напомним, из инфекционной клиники сбежали четверо пациентов, попавших туда с подозрением на коронавирус, что и стало, вероятно, причиной увольнения Яковлева. Первой и самой известной беглянкой стала 32-летняя Алла Ильина, которую суд повторно отправил в принудительный карантин в ту же больницу. Несмотря на то, что все имеющиеся на сегодня анализы на наличие вируса были отрицательными, срок содержания в изоляции под наблюдением специалистов беглецам был установлен в 14 дней.