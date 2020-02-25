Петергоф, Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 09:22 — ИА Регнум. Прощание с президентом Государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадимом Знаменовым, скончавшимся 24 февраля на 84-м году жизни, состоится в пятницу, 28 февраля, в 12 часов в Большом Петергофском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф»

Peterhofmuseum.ru Вадим Знаменов

Как напомнили в музее-заповеднике, Вадим Знаменов более 50 лет жизни посвятил восстановлению после войны музеев Петергофа и их развитию.

При его непосредственном участии были воссозданы многие дворцы и парки, созданы новые экспозиции и музейные пространства.

«Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания — огромны, его авторитет в музее — непререкаем <…> его имя золотыми буквами вписано в историю музейного дела России», — подчеркнули в ГМЗ «Петергоф»