Донецк, 24 февраля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Украинские боевики пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, в результате чего были повреждены восемь жилых домов. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Под обстрелами ВСУ оказались населенные пункты Гольмовский, Жабичево, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Ленинское.

За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики двадцать мин из минометов калибра 82 мм, совершили шестнадцать выстрелов из БТР/БМП, выпустили пять гранат из гранатометов РПГ/СПГ. Также было зафиксировано, что ВСУ дважды обстреливали территорию Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного стрелкового оружия и дважды — из стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрела поселка Гольмовский были повреждены восемь жилых домов, в одном из которых был также поврежден газопровод. В общей сложности в домах были повреждены кровля, остекление, ограждение, хозяйственные постройки, перекрытие. В одном из случаев был также поврежден легковой автомобиль.

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Украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории республики 41 боевой припас. Жертв или пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 97 боеприпасов. Тогда в результате обстрелов населенного пункта Александровка были повреждены девять жилых домов. Отметим также, что ежедневная сводка не включает в себя данные о боевых припасах, калибр которых менее 12,7 мм.

Подчеркнем, что в районе населенного пункта Голубовское в Луганской Народной Республике 18 февраля украинские боевики спровоцировали обострение. Боевики усилили обстрелы территории и пытались захватить ряд позиций, которые были на территории, контролируемой Народной Милицией республики. Указанный населенный пункт подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ с начала текущего года.