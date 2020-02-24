Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941 — 1945 гг

Москва, 24 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 24 февраля: на юге Белоруссии нацисты начали карательную операцию «Русалка».

В 1944 году газета «Красная звезда» опубликовала заметку под названием «Красная армия выросла в могучую силу». В ней приводится статья из издания «Йоркшир пост» о 26-й годовщине Красной армии, которая устояла под ужасными ударами гитлеровцев.