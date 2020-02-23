Москва, 23 февраля, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила о том, как правильно выбирать при покупке торты и пирожные. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Торт

Роспотребнадзор напоминает, что при покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нем различных загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию привлекательный вид, но могут оказать негативное влияние на организм.

Также производитель вполне мог добавить меланж и растительные сливки, чтобы сэкономить, увеличить срок хранения и «улучшить» вкусовые качества. Однако замена натуральных компонентов искуственными далеко не всегда оправдана.

Отдельно отмечается, что покупать кондитерские изделия нужно только в стационарных точках торговли, где есть все условия для хранения такой продукции. Уточняется, какие это условия: проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, а также специальные холодильные полки и витрины.

Предпочтение следует отдавать кондитерским изделиям, изготовленным на местной фабрике.

В обязательном порядке на упаковке должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.