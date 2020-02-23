Донецк, 23 февраля, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Гольмовский, в результате чего был поврежден газопровод, сообщает 23 февраля пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Огонь был зафиксирован в 07:45 со стороны населенного пункта Металлист. В ходе обстрела применялись гранатомет СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Результатом обстрела стало повреждение газопровода по адресу улица Степана Бабия, дом 10.

По имеющейся на данный момент информации, пострадавших и жертв среди местного населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Александровку, результатом чего стали повреждения девяти жилых домов.