Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. ОАО «Метрострой» в рамках гарантийного договора в ночь на субботу, 22 февраля, приступит к восстановлению поврежденной отделки на станции метро «Беговая» (третья линия Петербургского метрополитена). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Беговая» в Петербурге

Многочисленные протечки, которые обнаруживаются с первого дня открытия новой станции (в 2018 году), вызывая недовольство пассажиров, наконец, будут устранены. В рамках предстоящих работ будут установлены новые стеновые панели общей площадью около 1000 квадратных метров. Они будут крепиться с использованием подсистем. Эту методику разработали в ОАО «Метрострой» и согласовали с заказчиком, проектным институтом и метрополитеном.

«Напомним, что первоначально панели крепились мокрым способом. Реализация нового технического решения позволит обеспечить более высокую степень ремонтопригодности отделки станции. Кроме того, появится возможность проведения необходимых гидроизоляционных работ без ущерба для внешнего вида станции», — отметили в пресс-службе.

Сроки восстановления отделки «Беговой» составляют 2,5 месяца. Работы будут вестись круглосуточно, поочередно в каждом вестибюле. Из-за этого возможна временная установка защитных ограждений в пассажирских зонах и затруднение пассажиропотока, ввиду чего «Метрострой» просит пассажиров быть внимательными и осторожными.

Кроме того, в дни проведения массовых мероприятий работы производиться не будут, вестибюли будут работать в штатном режиме.

Добавим, ранее в Петербургском метрополитене и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга протечки на новых станциях называли штатными и объясняли это тем, что на всех объектах, расположенных под землей, могут время от времени возникать водопроявления, которые обусловлены геологическими условиями города.