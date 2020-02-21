Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Петербурженка Алла Ильина, вышедшая из инфекционной больницы после принудительной изоляции на карантин по коронавирусу, описала ощущения первых минут свободы. Она также сообщила, почему подала апелляцию на решение суда о ее госпитализации.

Instagram.com Алла Ильина возвращается домой (цитата со страницы в Instagram)

Обо всем этом девушка рассказала своим подписчикам в инстаграме, находясь за рулем автомобиля по дороге домой.

«Дорога домой настолько прекрасна, что хочется молчать, ничего не говорить, наслаждаться свободой и солнцем, которое выглядывает в Санкт-Петербурге достаточно редко. Я рада», — сказала Алла Ильина.

В подписи к видео она написала, что хочет «жить в правовом государстве, где с людьми обращаются по-человечески. Где людям отвечают на вопросы. Где изоляция происходит после доказательств и на конкретный срок. Где не врут и не устраивают фарс». «Поэтому я подала апелляцию», — добавила Ильина.

Она также поблагодарила всех, кто ее поддерживал. «Уверена, что без поддержки общественности и СМИ была бы надолго запрятана», — заметила петербурженка.

Алла Ильина и ее адвокат подали апелляцию на вынесенное 17 февраля решение суда о принудительном помещении ее в больницу им. Боткина.