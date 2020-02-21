Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Среди петербургских избирателей пока что высока доля тех, кто намерен проголосовать против изменений в Конституцию России. Об этом сообщил на своей странице в соцсети петербургский политтехнолог Александр Ершов. Такие выводы эксперт сделал после проведения четырех фокус-групп, посвященных другой теме.

Конституция РФ

«Заодно спросил про голосование по конституции. Подавляющее большинство пойдёт (оно и понятно — на такие фокус-группы ходят активные), но из них ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО намерено голосовать ПРОТИВ (около 70%), — рассказал Ершов. — Репрезентативность групп по политическим предпочтениям очень высокая. Спальные районы».

В ответ на скептическое замечание о сомнительности количественных выводов из качественного исследования Ершов пояснил:

«Любой социолог знает, что больше 18 человек — это уже пилотное исследование. У меня суммарно было около 50. Тенденция налицо, тем более что сначала я опросил всех на предмет отношения к партиям, и получился очень близкий к реальности результат: более четверти за ЕР, далее КПРФ, ЛДПР и т. д.».

Он также рассказал, о мотивации, которую приводили противники и сторонники внесения поправок в Конституцию в одной из фокус-групп:

«Вот высказывания противников поправок (по предложению на каждого участника): Не понимаю поправки. Очередное надувательство, мыльный пузырь, мы как жили, так и будем. Отрицательно. Вернул Путину часы, которые он мне вручил (военный). Попытка размыть ответственность. Прыгунья с шестом вчера призналась, что не читала конституцию. Про пенсию дурной вопрос — обещали не повышать. Не понимаю, куда тянут людей. Поправки — это какая-то мышеловка.

Сторонники поправок делятся ровно на два типа: однозначные поклонники президента, и те, кто верит в лучшее (раз обещают, значит хотят сделать лучше)»

Напомним, 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ целый ряд поправок. Глава государства отметил, что только по результатам всенародного голосования закон о поправках к Конституции должен вступить в силу.