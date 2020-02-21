Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 08:20 — ИА Регнум. Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

В управлении получили результаты анализов Ильиной, которая в понедельник, 17 февраля, была принудительно помещена в больницу по решению суда.

Лабораторное исследование взятых в тот же день материалов пациентки на наличие нового коронавируса 2019-nCoV провел референс-центр ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора г. Новосибирск.

«Результат отрицательный. Выписка из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля», — пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Алла Ильина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус в начале февраля, после того как вернулась из КНР и почувствовала боль в горле. Несмотря на то, что у нее были взяты все анализы, выписать из больницы женщину отказались и поместили в 14-дневный карантин. С изоляцией женщина не согласилась и сбежала 7 февраля, но спустя 10 дней после побега, по решению суда, ее вновь вернули в больницу.