Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 14:21 — ИА Регнум. На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» в Петербурге было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Николая Александрова и избрании на эту должность Сергея Харлашкина, исполнявяшего обязанности гендиректора в последние месяцы. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Metrostroy-spb.ru «Метрострой»

«Решением собрания акционеров полномочия Николая Александрова прекращены 20 февраля 2020 года. Генеральным директором ОАО «Метрострой» избран Сергей Харлашкин, он вступает в должность 21 февраля 2020 года», — пояснил собеседник агентства.

Харлашкин до прихода в «Метрострой» несколько лет возглавлял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в этом качестве взаимодействовал и с прежним руководством «Метростроя».

Добавим, в настоящий момент экс-директор «Метростроя» Николай Александров находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Он был задержан 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым.

Как считают следователи, все они вступили в сговор, чтобы заключить подложный договор о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Сумма причинённого ущерба составила 178 млн рублей.