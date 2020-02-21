Война: началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 21 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 февраля: началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция.
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21 февраля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта начали Рогачевско-Жлобинскую наступательную операцию.
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