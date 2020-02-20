Новосибирск, 20 февраля, 2020, 07:42 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что граждане страны пока не готовы к активному использованию всех доступных финансовых инструментов по историческим причинам: слишком долгий период финансовой стабильности и предопределенности советского периода сказался на способности нескольких поколений планировать свой бюджет, ставить финансовые цели и достигать их.

Пресс-служба НГУЭУ Ректор НГУЭУ Александр Новиков и зампредседателя Банка России Сергей Швецов

Такую мысль Швецов высказал во время открытого диалога на тему «Роль Банка России в развитии финансового рынка» в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

«Есть потребности, которые легко идентифицировать и принять меры: например, потребность в новом телефоне часто закрывается кредитом. Но есть и такие потребности, которые очень тяжело идентифицировать, особенно в молодом возрасте, — например, студентам и молодым специалистам сложно осознать необходимость пенсионных накоплений и перейти к их формированию», — отметил Швецов.

Но он уверен, что в долгосрочной перспективе финансовое планирование и использование соответствующих инструментов значительно повышает качество жизни. В качестве примера Сергей Швецов назвал маркетплейсы — площадки, на которых представлены различные финансовые продукты и инструменты.