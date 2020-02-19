Москва, 19 февраля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») опроверг «обнуление» президентских сроков в связи с поправками в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл (президентом РФ) два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты», — сказал Крашенинников.

В то же время, продолжил парламентарий, у экс-президента Дмитрия Медведева есть право баллотироваться на пост главы государства.

«Только у нас есть право два раза (баллотироваться), а у него один», — разъяснил Крашенинников коллегам на заседании комитета.

Поддержанные ранее поправки в Конституцию убирают оговорку «подряд» в статье Конституции о сроках президентства.

Комитет Госдумы по госстроительству в ходе заседания предложил нижней палате парламента отклонить предложение о переименовании должности президента и не называть главу государства верховным правителем.