Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Невский районный суд Петербурга 19 февраля вынес решение по делу второй гражданки, сбежавшей из карантина по коронавирусу, организованного в инфекционной больнице имени Боткина. Женщину решено принудительно вернуть в больницу, однако она не явилась в суд, и ее местонахождение пока не известно.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, второй иск главного санитарного врача города о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» был подан к Анне Рыбаковой.

Она сбежала из клиники вслед за Аллой Ильиной, которую в минувший понедельник суд постановил вернуть в клинику до получения врачами двух отрицательных анализов на коронавирус. Ильина подчинилась суду и сейчас находится в больнице.

Истец просил суд принять решение о принудительном помещении под медицинское освидетельствование ответчика на срок не менее чем до 24 февраля.

Как и в предыдущем случае, суд требования истца удовлетворил, однако, в отличие от Ильиной, Рыбакова в суд не явилась.

«Интересы Рыбаковой представлял адвокат по назначению. Дело рассматривалось в закрытом режиме», — отметили в пресс-службе.

Теперь полиции предстоит найти беглянку и доставить ее в больницу. По данным СМИ, вместе с ней в квартире проживали двое детей школьного возраста. Женщина приехала в Петербург из Иркутской области.