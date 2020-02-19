Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Во дворах Санкт-Петербурга цветут первоцветы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Алексеева ИА REGNUM

Дарья Алексеева ИА REGNUM

Во дворах замечены подснежники, которые в прошлом году появились в конце апреля, и уже довольно высокие побеги тюльпанов.

Дарья Алексеева ИА REGNUM

Это не первый сюрприз текущей аномально тёплой зимы, за которую в парках города уже находили грибы, а на дачах — проросший чеснок.

Дарья Алексеева ИА REGNUM

Напомним, на днях мощный атлантический циклон «Дэннис» добрался до Санкт-Петербурга, где 17 февраля затопило улицы и повалило деревья.