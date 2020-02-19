Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев уволен по решению председателя городского комитета по здравоохранению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 19 февраля представитель комитета. Ранее из карантина по коронавирусу, организованного в этой больнице, сбежали четверо пациентов.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

«Алексей Яковлев уволен по инициативе работодателя, распоряжение было подписано 19 февраля», — пояснил собеседник агентства.

Трудовой договор с главным врачом больницы расторгнут по пункту 2 статьи 278 ТК РФ.

Отметим, причиной увольнения главврача, скорее всего, стали побеги нескольких пациентов из инфекционной клиники, которые были помещены туда с подозрением на коронавирус. Первой и самой известной беглянкой стала 32-летняя Алла Ильина, которую суд повторно отправил в принудительный карантин в ту же больницу.

Затем сбежали еще три пациента, двое из них добровольно вернулись, в отношении третьей ожидается решение суда о водворении на карантин.

Несмотря на то, что все имеющиеся на сегодня анализы на наличие вируса были отрицательными, срок содержания в изоляции под наблюдением специалистов беглецам был установлен в 14 дней.