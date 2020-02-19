Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Петербургская домохозяйка Алла Ильина, принудительно помещенная в карантин по коронавирусу, подозревает, что от нее намеренно скрывают отрицательные результаты анализов на наличие инфекции, чтобы продлить ее пребывание в изоляторе Клинической инфекционной больницы им. Боткина. Об этом женщина рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Instagram.com Алла Ильина в больнице им. Боткина (цитата со страницы в соцсети)

Напомним, что в решении суда от 17 февраля было указано, что Ильина должна пробыть в карантине не менее чем до 19 февраля, при этом крайний срок карантина не был назван. Ильина вернулась из Китая в РФ еще 31 января. Как сообщалось ранее, инкубационный период по коронавирусу составляет 14 дней, именно на такой срок в карантин были помещены граждане РФ, вывезенные бортами МЧС из очага эпидемии.

«Меня сегодня не выпустят. Врач объявил, что решение о выписке принимает только и исключительно Роспотребнадзор, а не врачи, которые наблюдают. Более того, Роспотребнадзор заявил врачам, что результаты анализов даже за 6 февраля не готовы. И они ждут факса», — рассказала Ильина, имея в виду анализы, которые она сдала еще во время первого карантина.

По ее словам, она дозвонилась до Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, куда были направлены для исследования ее анализы.

«Там мне пояснили, что от 6 февраля результаты точно готовы, они высылают их на электронную почту на Оборонную, 35 (Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург, — прим. ред.). И если они утеряли письмо, могут позвонить в «Вектор», и они тут же продублируют письмо», — продолжила Алла Ильина.

«То есть Роспотребнадзор ждет факса, а «Вектор» отправляет только емейл. Это халатность, неуважение или просто откровенный саботаж Роспотребнадзора против меня в скрытии моих результатов анализов? — возмущена петербурженка. — Получается, что меня тут будут держать пожизненно или пока Роспотребнадзор не решит отпустить?»

Ильина также обратила внимание, что на сайте самого Роспотребнадзора указано, что анализы делаются и в других городах, кроме Новосибирска, а также есть экспресс-тест, готовый за 2−4 часа.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно об увольнении главврача больницы им. Боткина в Петербурге, откуда сбежали четыре пациента, находившиеся там с подозрением на коронавирус. Трое из них, в том числе Ильина, сейчас вновь находятся в больнице, четвертый пациент ждет решения суда.