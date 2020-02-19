Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Петербурженку Аллу Ильину 19 февраля не отпустят из Клинической инфекционной больницы им. Боткина, куда ее поместили для прохождения повторного карантина по коронавирусу. Результаты ее анализов, сданных еще в первом карантине, пока не поступили из лаборатории Новосибирска, и дата их поступления неизвестна. Об этом Ильина рассказала в среду в видеообращении на своей странице в Instagram.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Напомним, Ильина по решению суда находится в принудительной изоляции после побега из больницы, совершенного 7 февраля. В судебном решении было обозначено, что она должна оставаться в карантине как минимум до 19 февраля, при этом крайний срок карантина не назван, что вызвало возмущение девушки и ее адвоката.

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«Сейчас пришел врач и сказал, что Роспотребнадзор не дает разрешения меня выписать <…> Также Роспотребнадзор заявил, что до сих пор не получил результаты моих анализов от 6 февраля», — сказала Ильина.

Она сама позвонила в новосибирский центр «Вектор», который проводит исследования на коронавирус, и там ей пояснили, что результаты будут отправлены в Петербург по готовности по электронной почте. Также сибиряки смогут продублировать результат анализов по телефону, если поступит запрос от петербургского Роспотребнадзора.

«При этом врачу от Роспотребнадзора было сказано: «Мы ждём факс», — утверждает Алла Ильина. — Может, голубиную почту еще послать? До какого срока я здесь буду? Получается, пожизненно?! Почему-то, здоров человек или болен, решает Роспотребнадзор, а не врачи?»

Ранее в эфире на канале «Россия 1» Ильина заявила, что расценивает своё принудительное помещение в больницу как наказание и месть ей за побег.

Тем временем в отношении нее в суд поступил новый иск, связанный со взысканием административного штрафа за нарушение карантинных правил. Штраф за это составляет до 500 рублей.