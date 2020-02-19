Хабаровск, 19 февраля, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Комсомольске-на-Амуре вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные медали в честь 75-летия Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Губернатор Хабаровского края вручил медали ветеранам Великой Отечественной в Комсомольске-на-Амуре

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«Мне выпала честь вручить памятные награды, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны! Вы победили фашизм, вы живой пример отваги и мужества, настоящего героизма», — сказал Сергей Фургал.

Губернатор пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год в России президентом Владимиром Путиным объявлен годом Памяти и Славы.