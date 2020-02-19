Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Пляж в Приморском районе Санкт-Петербурга, на обустройство которого в 2019 году было выделено 55 млн рублей, практически уничтожен сильным ветром, бушевавшим два дня в городе на Неве. Об этом сообщают очевидцы в группе «Зелёная коалиция Петербурга» в одной из социальных сетей.

Vk.com/greencospb Пострадавший пляж (цитата группы ««Зелёная коалиция Петербурга»)

Ранее пляж в Лисьем Носу уже был в центре внимания петербуржцев из-за неординарного дизайнерского решения авторов благоустройства — кабинки для переодевания были сделаны в нестандартной форме, из-за чего смысл их установки никому не был понятен. На этот раз внимание горожан к «Морским дубкам» оказалось приковано, но уже по другой причине.

Деревянные настилы, в том числе укрепление береговой лини, были уничтожены штормом. Занятно, что после первого шторма этой зимы в администрации Приморского района обвинили в разрушениях сотрудников дамбы, якобы допустивших ненормативный подъем воды.

Устранение всех разрушений будет производиться за счёт гарантийных обязательств по контракту. Однако, как отмечают неравнодушные горожане, теперь очевидно, что чинить пляж придется часто, после каждой зимы его придётся заново создавать.

«Во время реализации проекта «Морские дубки» посещал глава администрации Приморского района Цед и лично распилил на пляже доску. Однако почему-то у него не возникло вопросов к проекту ни в процессе его реализации, ни в дальнейшем, при приемке работ», — говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, в соседнем Сестрорецке вышедшая из берегов река Сестра затопила несколько садоводств.